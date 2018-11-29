الان تتابع وزير النفط الكويتي: “أوبك” قادرة على تلبية احتياجات السوق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أكد وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، اليوم، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة. وتوقع الرشيدي زيادة الطلب العالمي على الخام بين 1.4 و1.5 مليون برميل سنويا

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