الان تتابع تراجع علاوة برنت فوق خام دبي لأدنى مستوى في 16 شهرا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
تراجعت علاوة برنت فوق خام دبي إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرا مع انخفاض خام القياس العالمي وسط وفرة في إمدادات الخام الخفيف منخفض الكبريت.
وبحسب بيانات على “رفينيتيف أيكون”، انكمش فرق السعر بين الخامين القياسيين لعقد يناير إلى 80 سنتا للبرميل، اليوم الخميس، من 1.17 دولار في الجلسة السابقة.
وقال متعامل في سنغافورة: “ببساطة، دبي بالغ القوة بينما حل الضعف بشتى خامات مزيج برنت”.
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