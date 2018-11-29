شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يستعد لإطلاق تجربة "هاكاثون" لابتكارات المبرمجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه يستعد لإطلاق تجربة "هاكاثون" لإتاحة الفرصة للمبرمجين المصريين لاستعراض ابتكاراتهم من أجل الوصول إلى تجربة رائدة فى تطبيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى بيئة العمل الحكومي.

وشارك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT فى دورته الثانية والعشرين، حيث شارك بعرض عدد من تجاربه فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والذى تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لحصر أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ويهدف مشروع تحديث الملف الوظيفى –بحسب بيان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- إلى الوقوف على مواطن العجز والزيادة فى عدد العاملين بالوحدات، كما سيوفر ملفًا الكترونيًا لكل موظف بالدولة متضمنًا كافة البيانات الخاصة به وسجله الوظيفي، مستهدفًا الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية، تسهم فى رسم سياسات منضبطة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية، الأمر الذى سيهئ مجالاً أفضل لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، حيث قام الجهاز فى هذا الصدد بإعداد تطبيق إليكترونى خاص بجمع البيانات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة من وسائط وأجهزة كما تم تدريب فريق عمل من موظفى الجهاز على استخدام التطبيق الخاص بالمشروع باستخدام أجهزة الحاسب اللوحية.

جديرا بالذكر أن الجهاز قد أعلن انتهاؤه من تحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين فى دواوين عموم 24 وزارة وبعض الجهات التابعة لها فى إطار هذا المشروع.

وعرض الجهاز خلال المعرض تجربة تدشين نظام التقييم الإلكترونى للعاملين بالدولة، حيث قام الجهاز بإجراء اختبارت لتقييم قدرات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية ، ويعمل هذا النظام بشكل إلكترونى كامل دون أى تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار، حيث يتضمن الاختبار قسما لاختبار الجدارات السلوكية وآخر للحاسب الآلى وأيضا اللغتين العربية والإنجليزية وغيرها من الاختبارات التى تتعلق بالتخصص، والتى من شأنها مساعدة متخذ القرار على اختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة المُتقدم إليها دون واسطة أو محسوبية.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الحالي، بمركز مصر، للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.