شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية الآن ليقترب من تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب موضح بالصورة، واختراق مستوى 36.10 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويدفع السعر لتحقيق أهدافنا المنتظرة عند 40.00 ثم 48.00. وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 30.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 40.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .