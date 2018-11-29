شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الريبل 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الريبل حول المتوسط المتحرك 50، بينما لا يزال مؤشر ستوكاستيك سلبي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.24، في حين يحتاج السعر للثبات دون 0.42 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط