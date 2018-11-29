شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم محاولات إيجابية الآن ويبدأ باختبار المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بشرط الثبات فوق 102.00، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 133.00 ثم 142.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد