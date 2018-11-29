شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته الإيجابية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 4500.00 ثم 4700.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 3625.00 الشرط الأهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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