شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق حاجز 0.7300، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية هادئة الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 0.7437 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7277 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد