شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 58.00، في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 56.91، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم بشرط الثبات دون 61.10، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 55.05 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط