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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 50.00، ونلاحظ أن السعر يكسر هذا المستوى ليفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 49.10، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 52.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 51.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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