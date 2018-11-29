شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن، وطالما أن السعر فوق 14.15، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 14.73، في حين يمثل كسر 14.15 عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى 13.93 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد