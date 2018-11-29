شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب محاولات إيجابية الآن في محاولة للابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار التوقعات الإيجابية لهذا اليوم، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1238.30، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1220.00 يمثل الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد