شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليتحرك دون 1.2800، لكننا سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 1.2725، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف زيارة مستوى 1.2963 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2725 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد