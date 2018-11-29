شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، والمتضرر من تعليقات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ،ولإعادة تقييم تلك التعليقات وتأثيرها يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 10:34 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,226.12$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,220.40$،وسجلت أعلى مستوي 1,227.37$ ، وأدنى مستوي 1,220.40$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,211.91$ للأونصة ، وبدعم نزول الدولار الأمريكي عقب تعليقات جيروم باول.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي فى النادي الاقتصادي فى نيويورك "أن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية "، وفسر المستثمرين تلك التصريحات على أن دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من نهايتها ، حيث تعتبر تعليقات جيروم خروجا عن رأيه السابق الشهر الماضي بأن أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بعيدة عن الحيادية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك التعليقات وتأثيرها يترقب المستثمرين بحلول الساعة 19:00 جرينتش صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 2.25% ،فى حال جاءت التفاصيل لتتوافق مع تعليقات جيروم ،فمن المتوقع استمرار هبوط العملة الأمريكية وصعود الذهب والمعادن الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 761.74 طن متري.