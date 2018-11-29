شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لمستوى أدنى جديد خلال 13 شهرا بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستوى أدنى جديد خلال 13 شهرا ، مع تصاعد المخاوف حيال معروض الولايات المتحدة ،خاصة بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع العاشر على التوالي ، واستمرار ضخ إنتاج عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 09:35جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 49.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 50.28$،وسجل أعلى مستوي 51.02$ ،وأدنى مستوي 49.40 $ الأدنى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ونزل خام برنت إلى مستوي 58.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.30$ ،وسجل أعلى مستوي 59.83$ ،وأدنى مستوي 57.77$ الأدنى منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3.4% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع توقف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ، وكذلك فقدت عقود برنت نسبة 3.5 % ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات بمقدار 3.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، فى عاشر زيادة أسبوعية على التوالي ، لتفوق توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.6 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 450.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي ،استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي عند إجمالي 11.7 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.

وزاد إنتاج النفط فى الولايات المتحدة منذ مطلع هذا العام بحوالي 2.2مليون برميل يوميا بما يعادل زيادة سنوية بأكثر من 22% ، وتبلغ أيضا زيادة الإنتاج الأمريكي منذ منتصف عام 2016 حوالي 3.3 مليون بما يعادل زيادة بنسبة 37.5%.

وبعد القفزات القياسية الأخيرة فى الإنتاج أصبحت الولايات المتحدة رسميا أكبر منتج للنفط بالعالم ،حيث يبلغ إنتاج روسيا حاليا 11.41مليون برميل يوميا وهو مستوي قياسي أيضا.

وبالنسبة للإنتاج السعودي ترددت أنباء قوية بالسوق حول قيام الرياض بضخ مستوي قياسي من الإنتاج فى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،وأشار مصدر فى صناعة النفط لوكالة رويترز أن السعودية تضخ حاليا ما بين 11.1 مليون إلى 11.3 مليون برميل يوميا.