شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدجاج تتراجع اليوم الخميس 29-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الفراخ، جنيها واحدا، اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018، لتسجل 21 جنيها للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 25-26 جنيها.

واستقرت أسعار البيض لتصل عند 31.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 37 إلى 38 جنيها للكرتونة.