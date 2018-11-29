شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ورئيسا البورصة والاستثمار ينضمان للمتحدثين بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور محمد فريد رئيس البورصة ومحسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقائمة المتحدثين فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس The 5th CEOs THOUGHTS 2018 الذى تنظمه شركة المال جى تى إم يومى الأحد والاثنين المقبلين 2 و3 ديسمبر بمشاركة نحو 500 مشارك من رؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بينما يفتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثانى.

وعقب الكلمات الوزارية لليوم الثانى سيلقى رئيس البورصة كلمة عن الوضع الحالى لسوق المال وتوقعاته خلال العام الجديد، بينما ستشارك الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار فى الجلسة الختامية للمؤتمر بمشاركة مجموعة من رجال أعمال الصناعة والاستثمار.

ومن القطاع الخاص انضم كل من أشرف عز الدين العضو المنتدب لشركة كايرو فستيفال سيتى وكريم هلال العضو المنتدب لكاربون القابضة وأمجد حسنين الرئيس التنفيذى لشركة كابيتال جروب وهانى أمان العضو المنتدب الجديد للشرقية للدخان وأكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC وعمرو هلال الرئيس التنفيذى لأفريقيا الشمالية بشركة رينيسال كابيتال .

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "2019.. الفرص والتحديات" فى فندق ماريوت القاهرة، ويناقش على مدار 6 جلسات، فرص الاستثمار فى سوق المال والقطاع المصرفى والتمويل الاستهلاكى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقارات والصناعة والتجارة، بواقع 3 جلسات يوميًّا بجانب جلسات افتتاحية يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار رجال الأعمال.

ويتحدث فى المؤتمر مجموعة بارزة من الرؤساء التنفيذيين للشركات والبنوك من بينهم هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، ورنا العدوى رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، كما سيتحدث محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى "آى سكور"، وأشرف صبرى رئيس مجلس إدارة شركة فورى وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وعمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى.

وتضم قائمة المتحدثين كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ووليد حسونة الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون بأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، والدكتور محمود خطاب العضو المنتدب لشركة بى تك، وحازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، ومعتز الدرينى الشريك المؤسس بمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، ومروان السماك الرئيس التنفيذى للشركة الهندسية للحاويات، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ونرمين طاحون الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية، وأحمد فكرى عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الألمانية "إجا ".

كما يشارك أحمد شلبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، عمرو سليمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة دى إم جى ماوتن فيو، وأحمد طه منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى وكريم النجار رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وهانى قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، وحسام فريد العضو المنتدب لشركة الوايلر غريد للطلمبات والصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس شركة مودرن للمواد العازلة، وبهاء ديمترى نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك للأجهزة الكهربائية وباسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد وإستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة.

ويشهد المؤتمر سنويًّا، الكشف عن تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذى تعده صحيفة المال بالتزامن مع المؤتمر، ويرصد نظرة القطاع الخاص لأداء الاقتصاد الكلى، والقطاعات الرئيسية، ومنها الخدمات والإنشاءات والزراعة والنقل والصحة والصناعة وغيرها.