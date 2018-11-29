شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البرتقال البلدى والسكرى اليوم الخميس 29-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار البرتقال البلدى والسكرى، اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 جنيها بسوق العبور، وفقا لآخر تحديثات الموقع.
تراوح سعر البرتقال البلدى بين 3 و 4.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات. بينما تراوح سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، وارتفع سعر اليوسفى ليصل بين 2 و4 جنيهات.
فى حين سجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و10 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأحمر الرومى بين 3 و5 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.
فيما تراوح سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها. وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.
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