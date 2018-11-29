شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي المالي يصدر ورقة بحثية حول الأصول المشفرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقة بحثية حول موضوع البنية التحتية في العملات المشفرة والبنية التحتية للسوق المالية.

وأوضح السوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن إصدار تلك الورقة يأتي بالتعاون مع وكالة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وتحت رعاية المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية.

ويستهدف السوق من تلك الورقة البحثية تحديد المعايير التقنية والعملية اللازمة لإصدار الأصول المشفرة.

كما يستهدف توفير مرجعية موثوقة لمساندة المؤسسات المالية في إدارة المرحلة الانتقالية بين إصدار الأصول التقليدية والأصول المشفرة.

ويأتي ذلك بالتوافق مع توجهات الدولة بالتعاون مع دول المنطقة الكبرى اقتصاديا، حيث كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مايو الماضي عن البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات.

ومشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية، وهي عملة مشفرة مدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسوف يتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد.