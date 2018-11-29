شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تتوسع في التقاط ثاني أكسيد الكربون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المضي قدماً في تنفيذ خططها للتوسع في التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتها من منشآت حبشان - باب لمعالجة الغاز، أو مصنع شاه للغاز.

وبحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني فإن القرار سيتخذ بشأن المنشأة التي سيلتقط غاز ثاني أكسيد الكربون منها في 2019.

وسيتم تصميم المشروع، بحيث لا يؤثر في استمرارية الإنتاج من أي من المرفقين.

وسيسهم التقاط كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون، في الحد من التأثيرات البيئية لعمليات أدنوك.

ويعالج مصنع شاه، المشروع المشترك الذي تم إنشاؤه، وتجري إدارته من قبل أدنوك وشركة "أوكسيدنتال بتروليوم"، ويعد واحداً من أكبر منشآت معالجة الغاز عالي الحموضة في العالم، حوالي 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الحامض والمكثفات المصاحبة يومياً، والذي يحتوي على أكثر من 20% من غاز كبريتيد الهيدروجين، و10% من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويمكن من خلال استخدام تقنية التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، واستخدامه وتخزينه المتطورة، التخطيط لالتقاط أكثر من 2.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (120 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً)، وتخزينها تحت الأرض بصورة آمنة.

وكانت أدنوك قد أعدت خطة طموحة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتها، باستخدام تقنيات من الجيل الثاني والثالث أكثر فعالية، ما يلبي زيادة بمقدار 6 مرات في استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، لتعزيز استخلاص النفط. وتخطط أدنوك لالتقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً قبل 2030.

وأعلنت "أدنوك" الإثنين الماضي عن توقيعها اتفاقية امتياز مع شركة "وينترشال هولدينغ جي إم بي إتش" وذلك بالنيابة عن حكومة أبوظبي.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد وقعت مطلع الشهر الجاري اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز.