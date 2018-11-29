شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة الإماراتية تستثمر في مجال نوادي اللياقة البدنية في روسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة مبادلة للاستثمار، مع تحالف استثماري، بشراء حصة في مجموعة "وورلد كلاس" الروسية لنوادي اللياقة البدنية، التي تدير أكبر مجموعة من نوادي اللياقة البدنية تحت علامتها التجارية.

واشترى التحالف، بما فيه شركة مبادلة للاستثمار، ويشمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي السيادي، 22.5% من الشركة الروسية من صندوق "في تي بي كابيتال"، وذلك بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتجري شركة مبادلة للاستثمار والمملوكة لحكومة أبوظبي والسعودية والصندوق الروسي ذاته محادثات لشراء حصة 16% من شركة أوراسيا للحفر.

وكانت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لمبادلة للاستثمار، وشركة "غازبروم"، و"الصندوق الروسي للاستثمار المباشر"، التابع للحكومة الروسية، قد أعلنوا مؤخرا عن استكمال صفقة لإطلاق مشروع مشترك لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي "تومسك" و"أومسك" في غرب سيبيريا.

ومبادلة للاستثمار هي كيان جديد ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.