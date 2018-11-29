شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "التجاري الدولي" تُقر ميزانية العام المالي الجديد في 9 ديسمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك التجاري الدولي عقد اجتماع مجلس إدارته يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر المُقبل، وذلك لمناقشة وإقرار موازنة البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ووفقاً لبيان البنك، المنشور على سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الخميس، سيناقش الاجتماع ويُقر بعض الأمور الاعتيادية الأخرى على جدول الأعمال، والتي لا تؤثر على سعر السهم.

وكشف البنك، في أكتوبر الماضي، عن خطط توسعية جديدة حيث قام بافتتاح أول فرع من الجيل الجديد بمنطقة بر دبي.

وأوضح البنك في بيان سابق، أن الفرع الجديد يضم أماكن مخصصة للتواصل بين العملاء وموظفي البنك، إلى جانب تقنيات رقمية تتيح الوصول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وسيستضيف الفرع الجديد ورش عمل وندوات لتعريف العملاء بالخدمات المصرفية للأفراد الميسورين والخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها البنك.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 61.2 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 33.5 مليون درهم بالربع ذاته من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 142.4 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل 86 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.