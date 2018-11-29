شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة "عطاطرة" من عضوية مجلس إدارة "دريك آند سيكل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دريك آند سكل" عن استقالة عضو مجلس إدارتها محمد عطاطرة من منصبه لأسباب خاصة، وذلك بدءًا من أمس الأربعاء الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بانتخاب عضو جديد في اجتماعه المقبل.

وكان سوق دبي المالي قد قرر تعليق إدراج أسهم الشركة من التداول في السوق حتى إشعار آخر، اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري.

وأعلنت دريك آند سكل أنها تتعاون مع سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة التداول على أسهمها، وذلك بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الجارية وتقديم أي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة.

وجدير بالذكر أن دريك آند سكل قامت بتعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً.

وأقر مجلس إدارة الشركة، في 22 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة بعدما صوّت المساهمون خلال الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 4 أكتوبر الماضي على قرار استمرار الشركة في مواصلة نشاطها.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وسجلت الشركة خسائر من إيرادات عقودها مع العملاء خلال الربع الثالث بلغت 9.4 مليون درهم مقابل تحقيق إيرادات بلغت 590.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.