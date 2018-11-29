شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع هامشيا بعد عودة التداول أعلى مستوى 4,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الخميس بعد ارتداد قوى على مدار يومين من أدنى مستوى فى 14 شهرا ، حيث عادت الأسعار للتداول أعلى مستوى 4,000$ من جديد ، ومع توقف عمليات البيع المفتوحة بالسوق ، واستغلال بعض التجار للأسعار الرخيص حاليا ، قد تتواصل عمليات الارتداد حتى مستويات 5,000$ لكل وحدة بتكوين.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول4,195$ بانخفاض قدره 24$ بنسبة 0.6%،حيث سعر الافتتاح عند 4,219$،وسجلت أعلى مستوي عند 4,246$ ، و أدنى سعر عند 4,086$.

أضافت أسعار البتكوين يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 11.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 24 تموز/يوليو الماضي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 14 شهرا عند 3,474$ لكل وحدة بتكوين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 137 مليار$ ، مع نزول هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

بعد التعثر الأخير فى سوق التشفير ،شكك البعض فى بقاء تلك الأصول الرقمية على قيد الحياة ،غير أن جيفري سبرشر "رئيس بورصة نيويورك NYSE كان إيجابيا حيال مستقبل تلك الأصول ،قائلا إن بقاءها أمر لا لبس فيه.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن بورصة ناسداك الرائدة فى الولايات المتحدة لا تزال تنوي إطلاق عقود البتكوين فى الربع الأول من العام المقبل على الرغم من الانهيار الأخير فى السوق الرقمية.

وضمن هذا الإطار أيضا أعلنت شركة ناسداك وشركة فان إيك الأمريكية للاستثمار عن شراكة لإطلاق مجموعة من الأصول الرقمية ،على أن تكون تلك الأصول شفافة ومنظمة ومراقبة.

قالت كيلي لوفرر "الرئيس التنفيذي للمنصة الرقمية Bakkt " أن العقد المستقبلي للمنصة سيساعد فى إنشاء سعر بتكوين موثوق للمستثمرين ، بخلاف ما يحدث الآن عندما يتداول البتكوين بأسعار مختلفة فى البورصات المختلفة.