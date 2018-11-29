الان تتابع النفط يرتفع قبيل اجتماع العشرين والمكاسب محدودة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بفضل حالة التفاؤل بأن المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين المقبل قد تساعد الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوياتها في عام.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 20 سنتا، بما يعادل 0.4% إلى 50.49 دولار للبرميل، وزاد خام القياس العالمي برنت 6 سنتات أو 0.1% إلى 58.82 دولار للبرميل، بعد أن نزل 2.4% أمس الأربعاء إلى 58.76 دولار للبرميل، وارتفع كلا الخامين أكثر من واحد بالمئة في أوائل المعاملات الآسيوية.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى سي.ام.سي ماركتس: “رأينا زيادات ضخمة في المعروض وهناك شكوك إزاء حالة الطلب، لكن، قد نرى تحركا في قضايا التجارة العالمية خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي يبدأ يوم الجمعة”.

وكانت السوق ختمت الجلسة السابقة منخفضة 2.5% عند 50.29 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي.