شكرا لقرائتكم خبر 5919 عقد إيجار مخالفا أصدرتها منشآت وساطة عقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجاوز عدد الجولات الرقابية لبرنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان 14 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر العشرة الماضية، معظمها في الرياض، تم من خلالها ضبط 5919 عقد إيجار مخالفا، فيما تنوعت المخالفات، من أبرزها تجاوز نسبة السعي، ومخالفة عدم تسجيل العقود عبر شبكة إيجار الالكترونية، التي تصل غرامتها حسب لائحة المكاتب العقارية إلى 25 ألف ريال أو إلغاء الترخيص نهائيا، بحسب طبيعة المخالفة.

وتواصل فرق الإشراف والرقابة في برنامج «إيجار» جولاتها على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة. وتنوعت الجولات بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة.

واشتملت الجولات على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح، إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة «المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري» والتزاماتهم.

9 آلاف وسيط

تأتي هذه الجولات التفتيشية تعزيزا للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد في برنامج «إيجار» واستخدام الشبكة الالكترونية في توثيق عقود الإيجار، حيث يسهم ذلك في تحقيق الحماية لأكثر من 9 آلاف وسيط عقاري معتمد، وإبعاد المتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية، مما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.

وتتواصل الحملات بعد توفير «إيجار» لجميع متطلبات التسجيل والاعتماد في الشبكة الالكترونية، وذلك من خلال تسجيل الوسيط العقاري الكترونيا عبر موقع «إيجار»، واجتيازه للدورة التدريبية الالكترونية وحصوله على الاعتماد الرسمي بالشبكة كوسيط عقاري معتمد وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن نشاط التأجير العقاري، وعنوانا وطنيا للمنشأة العقارية.

برامج تدريب وتأهيل

ويسعى برنامج «إيجار» إلى تأهيل وتمكين جميع المنشآت العقارية لاستخدام الشبكة الالكترونية لإيجار والتوعية باللوائح والأنظمة، وذلك عبر برامج تدريب وتأهيل تتضمن ورش عمل متواصلة في جميع مناطق المملكة، مع توفير خدمات طلب الدعم والزيارات الميدانية التي يمكن طلبها عبر الهاتف الموحد أو الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات «دليل المستخدم» التي يقدمها موقع إيجار الالكتروني، كما يمكن للوسيط العقاري التسويق لنفسه عبر التسجيل في تطبيق «وسطاء عقاريون»، وذلك من خلال تسجيل بيانات الاتصال وتحديد موقع المنشأة، كما يمكن لبرنامج إيجار استقبال البلاغات الواردة عبر مختلف القنوات، منها الهاتف الموحد 9200005226 وتطبيق «وسطاء عقاريون»، وكذلك عبر مكاتب «إيجار» في فروع وزارة الإسكان التي تبلغ 13 مكتبا في مناطق المملكة كافة.

جولات فريق إيجار:

14058 زيارة ميدانية

النتائج:

6630 مكتبا عقاريا غير مخالف

7428 مكتبا عقاريا مخالفا

ضبط 5919عقد إيجار مخالفا