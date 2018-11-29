6 نصائح لتبقى آمنا في الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بوينس آيرس هي مدينة آمنة جدا بحسب العديد من معايير أمريكا الجنوبية. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مكان ، فمن الجيد دائما أن تبقى حريصا على متعلقاتك. قدم موقع رحلة الثقافة، 6 نصائح لتبقى آمنا في العاصمة الأرجنتينية:

1-احمل فقط المال الذي تحتاجه.

لا تقبل العديد من الأماكن في الأرجنتين المال نقدا، سواء كانت متاجر أو مقاهي أو مطاعم، حيث تستخدم البطاقات، وغالبا ما تقدم خصومات على المدفوعات النقدية.

2-احترس خدعة «الخردل» في وسائل النقل العام

شيء غالبا ما يزعج السياح هو سكب نقطة خردل أو أي نوع من السوائل على ثياب السائح، والتظاهر بتنظيفه، محاولا سرقة محفظتك أو ساعتك.

3-لا تجب على الباب إلا إذا كنت تتوقع شخصا ما

في حال يرن جرس الباب وكنت لا تتوقع أي شخص، فلا تلتقط حتى الاتصال الداخلي لمعرفة من هو. حيث يمكن أن يكون شخص ما يبحث عن سرقة منزلك.

4- ارتد حقيبتك إلى الأمام في وسائل النقل العام.

إذا صعدت الحافلة أو مترو الأنفاق، قم بتحويل حقيبة ظهرك إلى الأمام على جسدك. لا يساعد هذا فقط على توفير مساحة على متن قطار أو حافلة مزدحمة، بل يساعدك أيضا على مراقبة مستلزماتك.

5- لاترتد المجوهرات باهظة الثمن في الأماكن العامة.

إذا كان لديك نظرة حول السكان المحليين في بوينس آيرس، فستلاحظ أن أيا منهم لا يرتدي أي مجوهرات باهظة الثمن. كمسافر من الحكمة ترك أي ساعات ضخمة، أو الأقراط أو القلائد اللافتة للنظر في المنزل أو خزينة الفندق.

6-لا تستخدم هاتفك في الأماكن العامة.

مع أن عمليات السطو في بوينس آيرس ليست شائعة أكثر من المدن الكبرى الأخرى في المنطقة. إلا أن سرقة الهواتف المحمولة هي المفضلة لدى اللصوص المحليين، حاول أن تكون متيقظا عندما تتجول في شوارع بيونس آيريس لتحد من استخدامك للهاتف، وضعه دائما في حقيبتك أو جيبك عندما تنتهي بدلا من إمساكه في يدك.