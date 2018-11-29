شكرا لقرائتكم خبر الأرجنتين كلمة لاتينية تعني الفضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اسم «الأرجنتين» يأتي من الكلمة اللاتينية الفضة، حيث يعتقد المستوطنون الأوروبيون الأصليون أن المدينة مليئة بالفضة، وتوجد أسطورة حول جبل مصنوع من الفضة في الأرجنتين في عام 1524.

ووضع موقع G20 الخاص بالأرجنتين معلومات عن أبرز المناطق تتضمن عدد السكان والمساحة وأعلى الصادرات في المنطقة، وهي كالتالي:

بوينس آيرس

عدد السكان: 3 ملايين

المساحة: 203 كم²

العاصمة: بوينس آيرس

أعلى الصادرات: المنتجات الكيماوية

كاتاماركا

عدد السكان: 404,000

المساحة: 102,602 كم²

العاصمة: سان فرناندو ديل فالي دي كاتاماركا

أعلى الصادرات: النحاس

تشاكو

عدد السكان: 1.1 مليون

المساحة: 99,633 كلم مربع

العاصمة: ريسيستنسيا

أعلى الصادرات: الحبوب

تشوبوت

عدد السكان: 587,000

المساحة: 224,686 كم²

العاصمة: روسون

أعلى الصادرات: السمك

قرطبة

عدد السكان: 3.3 ملايين

المساحة: 165,321 كلم مربع

العاصمة: قرطبة

أعلى الصادرات: طحين وحبيبات فول الصويا

كورينتس

عدد السكان: مليون

المساحة: 88,199 كم²

العاصمة: كورينتس

أعلى الصادرات: الأرز

انتري ريوس

عدد السكان: 1.2 مليون

المساحة: 78,781 كم²

العاصمة: بارانا

أعلى الصادرات: الدواجن والحبوب

فورموزا

عدد السكان: 527,895

المساحة: 72,066 كم²

العاصمة: فورموزا

أعلى الصادرات: استخراج شجرة الصلبة

خوخوي

عدد السكان: 745,000

المساحة: 53,219 كم²

العاصمة: سان سلفادور دي خوخوي

أعلى الصادرات: المعادن المعدنية

لا بامبا

عدد السكان: 349,000

المساحة: 143,440 كم²

العاصمة: سانتا روزا

أعلى الصادرات: الحبوب

لا ريوخا

عدد السكان: 378,000

المساحة: 89,680 كم²

العاصمة: لاريوخا

أعلى الصادرات: الورق

ميسيونز

عدد السكان: 1.2 مليون

المساحة: 29,801 كم²

العاصمة: بوساداس

أعلى الصادرات: الورق

نيوكوين

عدد السكان: 637,000

المساحة: 94,078 كم²

العاصمة: نيوكوين

أعلى الصادرات: الفواكه

ريو نيغرو

عدد السكان: 718,600

المساحة: 203,013 كم²

العاصمة: فيدما

أعلى الصادرات: الفواكه

سالتا

عدد السكان: 1.3 مليون

المساحة: 155,488 كم²

العاصمة: سالتا

أعلى الصادرات: الخضروات

سان خوان:

عدد السكان: 764,000

المساحة: 89,651 كلم مربع

العاصمة: سان خوان

أعلى الصادرات: المعادن الثمينة

سان لويس

عدد السكان: 495,000

المساحة: 76.748 كم مربع

العاصمة: سان لويس

أعلى الصادرات: الذرة

سانتا كروز

عدد السكان: 338,000

المساحة: 243,943 كم²

العاصمة: ريو جاليجوس

أعلى الصادرات: المعادن الثمينة

سانتا في

عدد السكان: 3.4 مليون

المساحة: 133,007 كم²

العاصمة: سانتا في

أعلى الصادرات: فول الصويا

سانتياغو ديل استيرو

عدد السكان: 958,000

المساحة: 136,351 كلم مربع

العاصمة: سانتياغو ديل استيرو

أعلى الصادرات: الذرة

جزر تييرا ديل فويغو

عدد السكان: 160,000

المساحة: 1,002,445 كلم مربع

العاصمة: أوشوايا

أعلى الصادرات: السمك

توكو مان

عدد السكان: 1.6 مليون

المساحة: 22,524 كم²

العاصمة: سان ميغيل دي توكومان

أعلى الصادرات: الليمون