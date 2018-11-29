الأرجنتين كلمة لاتينية تعني الفضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
اسم «الأرجنتين» يأتي من الكلمة اللاتينية الفضة، حيث يعتقد المستوطنون الأوروبيون الأصليون أن المدينة مليئة بالفضة، وتوجد أسطورة حول جبل مصنوع من الفضة في الأرجنتين في عام 1524.
ووضع موقع G20 الخاص بالأرجنتين معلومات عن أبرز المناطق تتضمن عدد السكان والمساحة وأعلى الصادرات في المنطقة، وهي كالتالي:
بوينس آيرس
عدد السكان: 3 ملايين
المساحة: 203 كم²
العاصمة: بوينس آيرس
أعلى الصادرات: المنتجات الكيماوية
كاتاماركا
عدد السكان: 404,000
المساحة: 102,602 كم²
العاصمة: سان فرناندو ديل فالي دي كاتاماركا
أعلى الصادرات: النحاس
تشاكو
عدد السكان: 1.1 مليون
المساحة: 99,633 كلم مربع
العاصمة: ريسيستنسيا
أعلى الصادرات: الحبوب
تشوبوت
عدد السكان: 587,000
المساحة: 224,686 كم²
العاصمة: روسون
أعلى الصادرات: السمك
قرطبة
عدد السكان: 3.3 ملايين
المساحة: 165,321 كلم مربع
العاصمة: قرطبة
أعلى الصادرات: طحين وحبيبات فول الصويا
كورينتس
عدد السكان: مليون
المساحة: 88,199 كم²
العاصمة: كورينتس
أعلى الصادرات: الأرز
انتري ريوس
عدد السكان: 1.2 مليون
المساحة: 78,781 كم²
العاصمة: بارانا
أعلى الصادرات: الدواجن والحبوب
فورموزا
عدد السكان: 527,895
المساحة: 72,066 كم²
العاصمة: فورموزا
أعلى الصادرات: استخراج شجرة الصلبة
خوخوي
عدد السكان: 745,000
المساحة: 53,219 كم²
العاصمة: سان سلفادور دي خوخوي
أعلى الصادرات: المعادن المعدنية
لا بامبا
عدد السكان: 349,000
المساحة: 143,440 كم²
العاصمة: سانتا روزا
أعلى الصادرات: الحبوب
لا ريوخا
عدد السكان: 378,000
المساحة: 89,680 كم²
العاصمة: لاريوخا
أعلى الصادرات: الورق
ميسيونز
عدد السكان: 1.2 مليون
المساحة: 29,801 كم²
العاصمة: بوساداس
أعلى الصادرات: الورق
نيوكوين
عدد السكان: 637,000
المساحة: 94,078 كم²
العاصمة: نيوكوين
أعلى الصادرات: الفواكه
ريو نيغرو
عدد السكان: 718,600
المساحة: 203,013 كم²
العاصمة: فيدما
أعلى الصادرات: الفواكه
سالتا
عدد السكان: 1.3 مليون
المساحة: 155,488 كم²
العاصمة: سالتا
أعلى الصادرات: الخضروات
سان خوان:
عدد السكان: 764,000
المساحة: 89,651 كلم مربع
العاصمة: سان خوان
أعلى الصادرات: المعادن الثمينة
سان لويس
عدد السكان: 495,000
المساحة: 76.748 كم مربع
العاصمة: سان لويس
أعلى الصادرات: الذرة
سانتا كروز
عدد السكان: 338,000
المساحة: 243,943 كم²
العاصمة: ريو جاليجوس
أعلى الصادرات: المعادن الثمينة
سانتا في
عدد السكان: 3.4 مليون
المساحة: 133,007 كم²
العاصمة: سانتا في
أعلى الصادرات: فول الصويا
سانتياغو ديل استيرو
عدد السكان: 958,000
المساحة: 136,351 كلم مربع
العاصمة: سانتياغو ديل استيرو
أعلى الصادرات: الذرة
جزر تييرا ديل فويغو
عدد السكان: 160,000
المساحة: 1,002,445 كلم مربع
العاصمة: أوشوايا
أعلى الصادرات: السمك
توكو مان
عدد السكان: 1.6 مليون
المساحة: 22,524 كم²
العاصمة: سان ميغيل دي توكومان
أعلى الصادرات: الليمون
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