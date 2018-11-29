معلومات مهمة عن الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تختلف الدول بعاداتها وتقاليدها، وعند زيارتك للأرجنتين للمرة الأولى ستحتاج أن تلم بعادات وتقاليد الأرجنتين. قدم موقع Commisceo Global معلومات بسيطة:

حقائق وإحصائيات

الموقع: أمريكا الجنوبية، تحدها بوليفيا والبرازيل وتشيلي وباراغواي والأوروغواي.

العاصمة: بوينس آيرس.

المناخ: معظمه معتدل، وجاف في الجنوب الشرقي.

عدد السكان: 43 مليون نسمة.

البنية العرقية: 97% أبيض (معظمه إسباني وإيطالي)، 3% مستيزو، أميركانديان، أو مجموعات أخرى غير بيضاء.

الحكومة: جمهورية.

اللغة: الإسبانية تعد اللغة الرسمية، وهناك عدد من اللغات الأخرى المستخدمة، منها الإيطالية والألمانية والإنجليزية والفرنسية.

الثقافة والمجتمع الأرجنتيني

معظم الأرجنتينيين هم في المقام الأول من أصل أوروبي، وهذا الذي يفصلهم عن بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى حيث الثقافات الأوروبية والهندية مختلطة أكثر هناك.

قيم العائلة الأرجنتينية

- الأسرة هي مركز الحياة الأرجنتينية حيث ما تزال الأسر الممتدة تحتل مكانة بارزة. ويحظى رؤساء الأسر القوية باحترام واسع النطاق، لكن مع هذا تقع على عاتقهم مسؤولية رعاية الآخرين فيما يتعلق بالأمن والوظائف وغيرها والحفاظ على شرفهم الشخصي والعائلي.

- الشرف في جميع النواحي ويؤثر بشكل روتيني على الحياة اليومية في المنزل، وفي المجتمع وفي الأعمال التجارية.

الدين في الأرجنتين

الكاثوليكية الرومانية دين رسمي للدولة، لكن يضمن الدستور الأرجنتيني الحرية الدينية، حيث اكتسبت الأديان العالمية الأخرى، ولا سيما الإسلام، الذي أسس موطئ قدم داخل البلاد خلال السنوات العشر إلى الخمسة عشر الأخيرة.

تقاليد أرجنتينية هامة:

كرة القدم

هي الرياضة الأكثر شعبية في الأرجنتين والفريقان المفضلان هما العدوان اللدودان: بوكا جونيورز وبليت ريفر.

اللحم

هو الطبق الرئيسي الأرجنتيني، ولحم البقر على وجه الخصوص. يسمى الشواء الأرجنتيني «أسادو»، وهو لحم البقر المشوي على حفرة النار المفتوحة.

ماتي

هو الشراب التقليدي للأرجنتين، وهو شاي عشبي يتم مشاركته عادة بين العائلة والأصدقاء. وكلما يتم تقديم ماتي لك، يجب عليك قبول ذلك، حيث يعرب الناس عن ثقتهم فيك عندما يقدمون لك الماتي، وبالتالي فإن رفض شربه سيعد تصرفا فظا.

آداب وتقاليد عامة:

- التحية للمرة الأولى تكون رسمية وتلقى على الشخص الأكبر أو الأهم أولا.

- المصافحة باليد، مع اتصال العين المباشر وابتسامة مرحبة سوف تكفي.

- الحفاظ على اتصال العين يدل على الاهتمام.

- بشكل عام، يفضل الأرجنتينيون تقديمات أطراف ثالثة، لذلك يجب أن تنتظر المضيف أو المضيفة ليقدموك للآخرين في التجمعات الصغيرة.

- عند المغادرة، قل وداعا لكل شخص على حدة.

- إذا دعيت لتناول العشاء في منزل أرجنتيني يفضل أن تحضر هدية صغيرة للمضيف.

- لا تهدي السكاكين أو المقص لأنها تشير إلى الرغبة في قطع العلاقة.