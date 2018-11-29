شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": نتعاون مع جميع الجهات لتقديم خدمات إلكترونية أفضل للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن توافر 41 خدمة تفاعلية على بوابة الحكومة المصرية، مع ختام معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى افتتحه رئيس الجمهورية الأحد الماضى واستمر حتى الأربعاء تحت شعار "قيادة التحول الرقمى"، وكانت وزارة التخطيط المسئولة هذا العام عن الجناح الحكومى بالمعرض.

من جانبها أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أنه يتم التعاون مع كل الجهات من أجل تقديم خدمات إلكترونية أفضل للمواطن.

والخدمات التفاعلية المشار إليها منها خدمات تُقدم بالتعاون بين وزارة التخطيط ومصلحة الأحوال المدنية، مثل طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد وفاة مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد عائلى مميكن ثانى مرة، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وتجهيز القيد العائلى لأول مرة، هذا بالإضافة إلى خدمات تتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر مثل خدمات حساب استهلاك الكهرباء، ودفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وأضافت الوزيرة، فى بيان لها، تتوافر عدد من الخدمات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مثل خدمات مركز أبحاث طب الأسنان بمحافظة الاسكندرية، وخدمة تكليف الأطباء المتقدمين لتكليف الأطباء، الصيادلة، الأسنان، أخصائى العلاج الطبيعي، التمريض، المتقدمين للنيابات، بالإضافة إلى خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ويشمل التقدم للتنسيق، التحويل، التعديل، نشر نتائج التنسيق والتى تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فضلًا عن خدمات معادلات الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية، سواء داخل أو خارج مصر لكل مراحل معادلة الشهادة، بدءاً من تقديم الطلبات والتسديد الإكترونى ومراحل الفحص حتى إصدار الشهادة والتى تتم بالتعاون مع المجلس الأعلى المصرى للجامعات.

كما تتعاون وزارة التخطيط مع مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية لتقديم خدمات الجمارك وإتاحة خدمات المانيفست والصادر والوارد لمنافذ الإسكندرية، القاهرة، العين السخنة، الدخيلة، السويس، وبورسعيد الجمركية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة مصر للطيران لتقديم خدمة حجز تذاكر الطيران، والتعاون مع هيئة سكك حديد مصر لتقديم خدمات حجز تذاكر القطارات المكيفة للدرجة الأولى والثانية مع إتاحة السداد الالكتروني، مضيفة أنه يتم كذلك تقديم خدمات عرض وسداد فواتير المكالمات المحلية والدولية الكترونيا والاشتراك فى خدمة الرسائل الاخبارية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة الارشيف الرقمى لمكتبة الاسكندرية وامكانية تصفح أى كتاب من بين أكثر من 100.000 كتاب عربى وأكثر من 4000 كتاب أجنبى بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية، كما يتم تقديم مصر خدمة خرائط مواقع الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول للموقع الأقرب للمواطن، فضلًا عن التعاون مع شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية لتقديم خدمات البوابة القانونية وعرض التشريعات والقوانين المصرية.

وتتوافر كذلك خدمات بوابة المشتريات الحكومية والتى تُسهل على المورد التعامل مع الجهات الحكومية كما يمكن لمسئولى المشتريات فى أى جهة حكومية التقدم بطلب شراء أو نشر المناقصات المزايدات الخاصة بهم على البوابة وتقييمها وإرسالها، وكذلك بوابة الوظائف الحكومية والتى تُعلن عن الوظائف الحكومية الشاغرة، وكلاهما تُشرف عليهم وزارة التخطيط، كما يتم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة للإعلان عن فرص العمل والتدريب المتوفرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والقوى العاملة لتقديم خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم المعلومات اللازمة للحصول على الخدمة من حيث وصف الخدمة، والنماذج والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على الخدمة، والجهة مقدمة الخدمة، وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتقديم خدمات الاستعلام عن الشهادات الأهلية، والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، والاستعلام عن الشهادات الحتمية، والاستعلام عن شهادات الأفراد، والاستعلام عن شهادة الأجنبي، ونماذج طلبات العمالة البحرية، ونماذج وطلبات قيد وتسجيل السفن.

كما تأتى ضمن تلك الخدمات التفاعلية على بوابة الحكومة المصرية خدمات القنصليات الالكترونية مثل طلب إصدار مستخرج رسمى من شهادة الميلاد، وطلب تجديد تصريح العمل، وتقديم شكوى أو طلب عام، واستخراج وتجديد جوازات السفر وشئون الجنسية، والأحوال المدنية والشخصية، والتصديقات بأنواعها، وتأشيرات الدخول، وطلب تجديد وثيقة السفر للفلسطنيين، وخدمة دليل السفر الذى يوفر المعلومات والبيانات التى تحتاجها فى رحلة السفر للخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.. كما يتم التعاون مع وزارة العدل فيتم تقديم خدمات نيابات المرور والاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ورخص القيادة.