شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعوى "صادرات" ضد مجلس الإدارة السابق حتى 15 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن إفادتها من مكتب محامي الشركة، الموكل في دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، بأن وكيل المدعي عليهم قدم مذكرة جوابية للدائرة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن محامي الشركة طلب مهلة للرد، وقد تم تحديد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير المُقبل.

وكانت صادرات قد قامت، في نوفمبر من العام 2017، برفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض لتجاوزات تمت الإشارة إليها من قبل المراجع الخارجي للشركة.

وتوصلت إدارة الشركة من خلال توصية المراجع الخارجي الحالي بأخذ المخصصات اللازمة والتي تمثل تجاوزات لأعمال التنفيذيين السابقين للشركة والمراجع الخارجي السابق للشركة أثناء دورة مجلس الإدارة السابق ومدى توافقها مع المعايير المهنية بشأن الإفصاح عن صفقات الشركة المالية في تلك الفترة.

يذكر أن التجاوزات تسببت في أخذ مخصصات لأكثر من 75% من رأس المال والمقيدة في القوائم المالية من عامي 2014 و2015.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 376 ألف ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 10.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 25.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.