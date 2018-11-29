شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 40 مليون ريال على مساهمي "بنيان ريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة السعودي الفرنسي كابيتال توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 3 يوليو 2018، تاريخ تأسيس الصندوق، حتى 31 أكتوبر الماضي، وذلك بقيمة 39.905 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 162.881 مليون وحدة قائمة.

ووفقاً للبيان، تبلغ قيمة الربح الموزع 0.245 ريال لكل وحدة، بنسبة إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 2.45%، أي ما يعادل 7.35% كعائد سنوي للصندوق على سعر الطرح.

كذلك يُمثل التوزيع نسبة 2.45% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ تأسيس الصندوق

وتجدر الإشارة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أعلنت عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق بنيان ريت بالسوق السعودي في 25 يوليو الماضي.

وأعلنت هيئة السوق المالية، في مارس الماضي، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة السعودي الفرنسي كابيتال" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق بنيان ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.