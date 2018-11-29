شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء السعودية" تحصل على تسهيلات دوارة بقيمة 2.15 مليار دولار من عدة بنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل تسهيلات دولية دوارة مشتركة مع عدة بنوك بقيمة 2.15 مليار دولار (8.06 مليار ريال سعودي).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأن مدة التمويل ستكون مقسمة وفقاً لشريحتين؛ الشريحة الأولي بقيمة 1.577 مليار دولار ومدتها ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 572.5 مليون دولار أمريكي ومدتها خمس سنوات.

وقالت الشركة، إن الهدف من التسهيلات تمويل أغراض الشركة العامة، علماً بأنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المذكورة أعلاه تشمل كل من؛ أبوظبي الأول، ميزوهو، إم يو إف جي، ستاندرد تشارترد، مؤسسة ميتسوي سوميتومو المصرفية، إتش إس بي سي - الشرق الأوسط، مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة، جيه بي مورجان تشيس، ناتيكسيس.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 5.3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 53.3% إلى 5.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 12.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.