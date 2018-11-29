شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعات"الإماراتية تصدر صكوك دولة بـ300 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "صناعات"، إحدى الشركات القابضة المملوكة لدولة الإمارات عن نجاحها باصدار صكوك دولية جديدة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم إماراتي).

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن ذلك حدث عبر إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة ومقومة بالدولار لأجل 7 سنوات بعائد ثابت.

ويأتي هذا الإصدار عقب سلسلة من الاجتماعات التي أجريت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والإمارات العربية المتحدة.

وحظيت الصكوك الجديدة، التي سيتم إدراجها في سوقي لندن وأبوظبي للأوراق المالية، بطلب قوي من المستثمرين المحلين والدوليين متجاوزاً معدل تغطية الإصدار بواقع 10 أضعاف.

وتم تسعير الصكوك الجديدة بمعدلات تنافسية عالية، حيث بلغ معدل العائد الثابت نسبة 4.76% سنويا مدعوماً بالتصنيف الائتماني الصادر الأسبوع الماضي وهو A3 من وكالة "موديز" وA من وكالة فيتش.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين تصنيف ائتماني من الوكالتين لشركة "صناعات" وللصكوك نفسها.

وتهدف صناعات من خلال إصدار الصكوك الى تعزيز مرونتها المالية ومقدرتها على الاستفادة من أسواق رأس المال، وسيتم تخصيص عوائد إصدار الصكوك لإعادة تمويل جزء من مجموعة صناعات الحالية لتعزيز تركيبة رأس المال العام للشركة ومستويات التدفق النقدي.

وفوّضت الشركة الأسبوع الماضي كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وكشفت البيانات المالية لشركة "صناعات" المملوكة لحكومة أبوظبي في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 16% إلى 2.1 مليار درهم خلال العام الماضي وذلك قبل احتساب الضرائب والرسوم والإهلاك.

وتدير "صناعات"، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتضم محفظة "صناعات" نخبة من الشركات وهي: شركة الإمارات لصناعات الحديد (حديد الإمارات)، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة "أركان لمواد البناء" المدرجة بسوق أبوظبي المالي، وشركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب"، ومجموعة "أغذية" المدرجة بسوق أبوظبي المالي.