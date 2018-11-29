شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق سيادية من بينها "مبادلة" تسعى لشراء 16% من أوراسيا للحفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن شركة مبادلة للاستثمار والمملوكة لحكومة أبوظبي والسعودية والصندوق الروسي ذاته يجرون محادثات لشراء حصة 16% من شركة أوراسيا للحفر.

ولفت رئيس الصندوق إلى أن الصفقة بانتظار موافقة لجنة حكومية، بحسب وكالة رويترز.

وكانت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لمبادلة، وشركة "غازبروم"، و"الصندوق الروسي للاستثمار المباشر"، التابع للحكومة الروسية، قد أعلنوا مؤخرا عن استكمال صفقة لإطلاق مشروع مشترك لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي "تومسك" و"أومسك" في غرب سيبيريا.

ومبادلة للاستثمار هي كيان جديد ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.