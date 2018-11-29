شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.40% إلى مستويات 113.22 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.68 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 113.21.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.5% مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 221 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,668 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يترقب المستثمرين الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس تسارع نمو مبيعات المنازل الجديدة إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 3.4% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.