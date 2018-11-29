شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تضيف 28 مليون دينار إلى قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 23:45

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة بلغت 0.34 في المئة تعادل 4.54 نقطة، صعودا الى مستوى 1327.87 نقطة في مقابل 1320.33 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 الى 0.51 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على استقرار عند مستوى 871.13 نقطة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا ملحوظا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 3.3 مليون سهم في مقابل 9.09 مليون سهم بنسبة تراجع 64 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 819 ألف دينار في مقابل 2.22 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 63 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 92 صفقة في مقابل 72 صفقة بزيادة 20 صفقة نسبتها 28 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات، واستقرت أسعار 8 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 8.12 بليون دينار بزيادة 28 مليون دينار نسبتها 0.34 في المئة.

وحل قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 710 آلاف دينار بحريني، شكلت 87 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3 ملايين سهم، نفذت من خلال 65 صفقة.

وحل البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 492 ألف دينار، نسبتها 60 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.95 مليون سهم، نُفذت من خلال 44 صفقة.

وجاءت بنك البحرين الوطني ثانياً بقيمة أسهم متداولة بلغت 103.4 ألف دينار، نسبتها 13 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 173 الف سهم، نُفذت من خلال 6 صفقات.