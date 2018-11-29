شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يتراجع يوماً ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 23:39

حققت 50 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 21 شركات من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها امس بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة أخرى، واستقرت 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 585.7 بليون ريال بزيادة قدرها 571 مليون ريال نستبها 0.10 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 22 في المئة الى 244 مليون ريال في مقابل 314 مليون ريال اليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 18 في المئة الى 7.6 مليون سهم، في مقابل 9.3 مليون سهم لليوم السابق، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.6 في المئة الى 6987صفقة في مقابل 7027 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة خلال تعاملات أمس تراجعه بنسبة طفيفة 0.25 في المئة تعادل 26.06 نقطة صعودا الى مستوى 10329.61 نقطة في مقابل 10355.67 نقطة اول من امس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 21.2 في المئة.

واستقرت مؤشرات 6 قطاعات من بورصة قطر في المنطقة الحمراء، تصدرها مؤشر الاتصالات الخاسر 1.30 في المئة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 0.92 في المئة الى 3014 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي الهابط بنسبة 0.25 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر النقل 0.19 في المئة، تبعه مؤشر الخدمات الخاسر 0.17 في المئة، فيما سجل مؤشر المصارف اقل خسارة نسبتها 0.06 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها مؤشر العقارات بنسبة 2.22 في المئة الى 2138نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة نسبتها 0.27 في المئة، تلاه مؤشر حميع الأسهم المرتفع بنسبة 0.21 في المئة الى 3089 نقطة.