شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة «الكويت» الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 23:42

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس تراجعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة، جاء ذلك بعد ارتفاعها في اليومين السابقين، إذ هبطت في السيولة المتداولة أمس بنسبة 27 في المئة الى 20 مليون دينار في مقابل 27 مليون دينار لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 19 في المئة الى 111 مليون سهم في مقابل 137 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16 في المئة الى 4604 صفقات في مقابل 5507 صفقات.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة على التوالي، إذ سجل مؤشر السوق الرئيس أمس أكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.15 في المئة تعادل 7.31 نقطة، صعودا الى مستوى 4740.20 نقطة في مقابل 4732.89 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق الاول أقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.13 في المئة تعادل 6.99 نقطة الى 5340.37 نقطة في مقابل 5333.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.14 في المئة تعادل 7.10 نقطة صعودا الى 5127.43 نقطة في مقابل 5120.33 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «خليج ب» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 0.76 في المئة، وصولاً إلى 266 فلساً، من تداول 5.3 مليون سهم، قيمتها 1.41 مليون دينار، نُفذت من خلال 85 صفقة.

وحقق سهم «المتكاملة» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 0.69 في المئة، وصولاً إلى 859 فلساً، من تداول 490 ألف سهم، بلغت قيمتها 422 الف دينار، نُفذت من خلال 137 صفقة، تلاه سهم «ميزان» بخسارة نسبتها 0.53 في المئة هبوطا الى 567 فلساً.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.50في المئة الى 603 فلسات، من تداول 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 291 صفقة.