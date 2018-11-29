شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل تحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 14.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.46$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 96.67 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.79.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 221 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,668 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما تترقب الأسواق الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس تسارع نمو مبيعات المنازل الجديدة إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 3.4% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق أيضا لما سوف يسفر عنه اللقاء المترقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش فعليات قمة العشرين التي سوف تبدأ في الأرجنتين غداً الجمعة وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط أمال المستثمرين في توصل زعماء أكبر اقتصاديان في العالم لاتفاق تجاري وحلحلة الحمائية التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية.