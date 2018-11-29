شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في المنتدي العالمي للبحوث حيال الاقتصاد الكلي الدولي والتمويل في فرانكفورت والكشف عن التقرير النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي من قبل المركزي الأوروبي.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 1.1389 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1366 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1390، بينما حقق الأدنى له عند 1.1363.

هذا وتتطلع الأسواق عن ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة فرنسا للكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 0.4% دون تغير يذكر عما كانت عليه في القراءة الأولية للربع الثالث مقابل نمو 0.2% في الربع الثاني الماضي، كما تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.5% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل 1.7% في الربع الثاني.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، وقبل الحديث المرتقب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما يترقب المستثمرين عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عما كانت عليه في القراءة السابقة للشهر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية الأولية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.4% مقابل 2.5% في الشهر الماضي. وصولاً لصدور قراءة التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 10 ألف مقابل 11 ألف في الشهر السابق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/ سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 221 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,668 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يترقب المستثمرين الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس تسارع نمو مبيعات المنازل الجديدة إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 3.4% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.