شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) على انخفاض في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.78% بما يعادل -0.40 نقطة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وباستمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 50.03 ، ليستهدف مستوى المقاومة 53.97 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.03 ومستوى المقاومة 53.97 .

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