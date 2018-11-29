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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -1.00 نقطة ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة ، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 520.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 565.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 520.00 ومستوى المقاومة 539.00 .
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