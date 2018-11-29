شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير محاط بالإشارات السلبية رغم ارتفاعه – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.82% بما يعادل 0.50 نقطة ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 30.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 25.70 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.70 ومستوى المقاومة 30.00 .

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