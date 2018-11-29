شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.50 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 80.00 ، طيلة ثبات المقاومة 85.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 88.00 .