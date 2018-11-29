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شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) في آخر جلساته باللون الأخضر ، ليهاجم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليتخطى بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 11.31% بما يعادل 4.50 نقطة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 45.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 55.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.20 ومستوى المقاومة 48.90 .
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