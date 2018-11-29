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شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المزايا القابضة (MAZAYA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحا بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.40 نقطة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، أمام توارد لإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 80.00 ، طيلة ثبات الدعم 72.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.20 ومستوى المقاومة 80.00 .
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