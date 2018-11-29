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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك وربة (WARBABANK) على عدم تغيير في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، وسط استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 211.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 229.83 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 211.00 ومستوى المقاومة 229.83 .
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