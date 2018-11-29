شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الإثمار (ITHMR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 30.90 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.70 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.70 ومستوى المقاومة 30.90 .