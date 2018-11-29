- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الإثمار (ITHMR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 30.90 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.70 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.70 ومستوى المقاومة 30.90 .
شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 29-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .