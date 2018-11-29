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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يتحرك بنطاق محدود من التداولات – تحليل صباحي - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل استقرار تداولات سهم مصرف الإنماء (1150) أدنى مستوى المقاومة 21.03 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 17.00 إلى 23.52) ، أغلق السهم على عدم تغيير في آخر جلساته التي اتسمت بالتذبذب في نطاق ضيق من التداولات ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.03 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 20.26 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.26 ومستوى المقاومة 21.03 .
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